Walibi Holland

Foto's: Walibi Holland houdt Speed of Sound gesloten om vastgelopen karretjes van de baan te takelen

FOTO'S Walibi Holland heeft boomerang coaster Speed of Sound vandaag gesloten gehouden na het incident van gisteren. Toen liep de trein van de achtbaan tijdens de rit vast door een technische storing. Vandaag werd een kraanbedrijf ingeschakeld om de vastgelopen karretjes van de baan te takelen.

Bezoekers zagen hoe de wagens één voor één van de rail werden gehaald. Het is niet gelukt om Speed of Sound vandaag weer operationeel te krijgen. Vermoedelijk is de attractie - één van de negen achtbanen in het park - woensdag wel weer toegankelijk.

Dan vindt de laatste Lekkergaan-zomeravond van het seizoen plaats. Bezoekers zijn welkom tot 22.00 uur. Wat de storing van maandag veroorzaakt heeft, is niet duidelijk. Een woordvoerder gaf geen gehoor aan een verzoek om commentaar.



Los Sombreros

Twee andere Walibi-attracties zijn al geruime tijd gesloten voor werkzaamheden. Top spin Blast kampt al sinds 12 mei met problemen. Hoedenmolen Los Sombreros staat sinds 7 augustus stil. Voor beide rides zijn nog geen openingsdata bekend.



















