Familiepark Drievliet

Drievliet brengt piraten terug voor Halloween: interactief griezeldoolhof

FOTO'S Drievliet pakt dit jaar groots uit met Halloween. Na vorig jaar al voorzichtig geëxperimenteerd te hebben in de herfstvakantie, presenteert het Haagse familiepark in 2025 een uitgebreider concept met onder meer een interactief griezeldoolhof. Daarvoor keren oude bekenden terug.

Piraten maakten jarenlang deel uit van het entertainmentaanbod van Drievliet. Een tijdje geleden nam het park er afscheid van, maar tijdens Halloween keren de figuren terug. "Vorig jaar introduceerden we het Trick-or-Treat Straatje en dat was enorm populair, maar sommige vaste gasten lieten weten dat ze onze piraten misten", laat een woordvoerder weten.

Nu keren de stoere zeebonken terug bij de Piratenproef: een labyrint waarin jonge bezoekers de opdracht krijgen om verschillende spannende piratenproeven te doen, aan de hand van een schatkaart. Elke proef levert een stempel op.



Design

Uiteindelijk vinden de waaghalzen de schat en worden ze officieel bestempeld tot piraat. De betaalde halloween-ervaring, onderdeel van de zogeheten Duistere Dagen in Drievliet, wordt gebouwd in een gedeelte van het bestaande doolhof. Voor het design is de firma Dreamagine Creations ingeschakeld.



Men haalde inspiratie uit Château Lumière, het vorig jaar geïntroduceerde kinderspookhuis van zusterpark Avonturenpark Hellendoorn. De wandeltocht begint in een onheilspellend piratenhutje, waar een voorshow met speciale effecten plaatsvindt. Drievliet liet er speciale themamuziek voor maken door componist Andreas Kübler van leverancier Audiogazer.



De Duistere Dagen staan op de planning tussen zaterdag 4 oktober en zondag 2 november. Op een later moment komt de rest van het programma naar buiten. Het nieuwe evenement wordt "een beetje spannend, maar niet té eng", legt de woordvoerder uit.















