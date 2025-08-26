Familiepark Drievliet

Nieuwe mascotte Gerrie de Gier zet Drievliet op zijn kop tijdens Halloween

FOTO'S Drievliet presenteert komend najaar een nieuw gezicht: Gerrie de Gier. De chagrijnige vogel zet het Haagse familiepark op zijn kop tijdens Halloween. Hij is onderdeel van het nieuwe griezel-evenement Duistere Dagen, tussen zaterdag 4 oktober en zondag 2 november.

Volgens het achtergrondverhaal komt de gier uit Dynamite City gevlogen, het themagebied waar achtbaan Dynamite Express staat. "In de halloweenperiode is hij de vervelende vreemde vogel die klaar is met alle gezelligheid in het park", legt een woordvoerder uit.

Gerrie doet er alles aan om de Duistere Dagen minder gezellig te maken. De nieuwe mascotte speelt een rol in een speciale halloweenversie van de parkshow De Pleziermachine, die voor de gelegenheid wordt omgedoopt tot Griezelmachine. Toeschouwers zien hoe Gerrie de Gier - uitgevoerd als handpop - het park en de attracties probeert te saboteren.



Theeleut

Daarnaast neemt het personage de bekende theekopjescarrousel Theeleut over. De attractie wordt verduisterd en er komen licht- en rookeffecten, plus verschillende duistere soundtracks. De tijdelijke versie krijgt de titel Gerrie de Gier presenteert Duistere Kopjes.



















