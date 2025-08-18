Welkom!
Plopsa Group

Plopsa krijgt eigen docusoap op Belgische televisie

Gisteren, 22.12 uur

Wat gebeurt er achter de schermen van de Plopsa-parken? Die vraag staat centraal in een nieuwe docusoap op de Belgische televisie. Kijkers van tv-zender VTM kunnen komend najaar kijken naar De Wereld van Plopsa. Een cameraploeg volgde de afgelopen maanden verschillende afdelingen van het park.

Plopsa liet zich inspireren door het bekende programma Expeditie Pairi Daiza, ook op VTM, dat draait om het reilen en zeilen van het populairste dierenpark van de Benelux. In het eerste seizoen van de Plopsa-variant staat het 25-jarig bestaan van Plopsaland Belgium centraal.

"De Wereld van Plopsa werpt een exclusieve blik achter de schermen tijdens de hectische voorbereidingen van dit jubileumjaar", laat VTM weten. "De camera's volgen de verschillende teams in het park, van het EHBO- tot het entertainmentteam."

Deutschland
De reeks geeft een inkijkje "in wat het meest bijzondere jaar in de geschiedenis van het park belooft te worden", aldus de makers. Er is eveneens gefilmd in de Duitse vestiging Plopsaland Deutschland, waar onlangs niet alleen nieuwe attracties opengingen, maar ook een naamsverandering werd doorgevoerd.

