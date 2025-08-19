Efteling

Docent verklaart waarom de Efteling moderne kamers bouwt in plaats van sprookjeskamers

FOTO'S Waarom koos de Efteling voor een modern en strak interieur in het nieuwe Efteling Grand Hotel? Volgens hotelmanagementdocent Theo Verkoyen heeft de stijlkeuze voor een belangrijk deel te maken met schoonmaakkosten. Hij legt uit dat alles in een hotelkamer tegenwoordig zo ontworpen wordt dat de schoonmaak zo snel mogelijk kan plaatsvinden.

De nieuwste hotelkamers van de Efteling roepen gemengde reacties op. Online klagen Efteling-puristen al maanden dat ze het interieur te kil vinden, maar Verkoyen - docent hotelorganisatie aan hogeschool Vives in Brugge - meent dat daar een duidelijke reden voor is. Hij werd geïnterviewd door Erwin Taets voor zijn online magazine Aubades uit Pretparkland op blogplatform Substack.

Alles draait om het beperken van de housekeeping, zegt Verkoyen. "Vroeger was arbeid goedkoop en materiaal duur. Nu is arbeid duur en materiaal relatief goedkoop." Het grootste gedeelte van het bedrag dat je betaalt, gaat naar het schoonmaakpersoneel. "En wanneer personeel schaarser en duurder wordt, betekent dat één ding: kamers moeten altijd maar sneller en makkelijker schoon te maken zijn."



Ronde vormen

De gemiddelde schoonmaaktijd voor een gemiddelde hotelkamer is in de industrie zo'n 21 minuten. Hier wordt rekening mee gehouden bij materiaalkeuze, vormen en plaatsing. "Ronde vormen vereisen minder schoonmaaktijd dan rechte hoeken en intussen weten experts welke materialen makkelijker stof vergaren dan andere."



Het gaat echter verder dan vormen en stoffen. Losse meubels worden aan de muren of de vloer vastgemaakt. En onderdelen die dezelfde schoonmaakmiddelen nodig hebben, worden zo veel mogelijk bij elkaar gegroepeerd. En de indeling? Idealiter wordt de hele kamer in één logische, ononderbroken beweging gepoetst.







Naadloos meubilair

Het is volgens Verkoyen de reden dat hotelkamers in de pretparkbranche - en in de rest van de wereld - qua design steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. We zien steeds meer vlekbestendige materialen, naad- en kierloos meubilair en vormen die met eenvoudige bewegingen schoongemaakt kunnen worden.



En glanzende, donkere oppervlaktes, waar vingerafdrukken snel zichtbaar op zijn, maakten plaats voor matte, lichtgekleurde materialen. Elke vorm die niet geometrisch is, wordt vervangen door een vorm die zo weinig mogelijk poetskracht vereist.



Kunst aan de muur

"De parameters waar een hotelontwerper vandaag mee kan spelen, zijn beperkt: kleuren, kunst aan de muur, textielpatronen, accenten en details", aldus Verkoyen. Hij kijkt dan ook niet op van het interieur van het Grand Hotel.



Onderhoudsintensieve kamers laten de kamerprijs stijgen, zonder dat de gast ziet waar zijn geld precies heen gaat. "Het is niet zo dat de gasten het niet sprookjesachtiger zouden willen. Alleen: de housekeepingkosten van een sprookjeshotel zouden de kamerprijs wellicht vele keren duurder maken dan de gemiddelde gast bereid is te betalen."



