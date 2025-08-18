Walibi Holland

Walibi-achtbaan Speed of Sound loopt vast tijdens de rit, tussen twee inversies

Voor bezoekers van Walibi Holland is een achtbaanritje vanavond vroegtijdig geëindigd. Boomerang coaster Speed of Sound liep ongeveer halverwege de baan vast: de trein kwam stil te staan tussen twee inversies. Een foto van een omstander toont hoe de karretjes zijn stilgevallen tussen de zogeheten cobra roll en de looping.

De trein schommelde daar een tijdlang heen en weer. Uiteindelijk kwamen de passagiers tot stilstand, zodat de attractie geëvacueerd kon worden. Medewerkers hebben de veiligheidsbeugels handmatig geopend. Vervolgens stapten de inzittenden uit.

Het incident vond rond 18.30 uur plaats. Walibi was geopend tot 19.00 uur. De oorzaak van het probleem is niet bekendgemaakt. In Speed of Sound leggen waaghalzen de rit doorgaans vooruit én achteruit af. Ze gaan drie keer over de kop, met een topsnelheid van 76 kilometer per uur.



Handmatig

Het gebeurt doorgaans enkele keren per jaar dat de trein van de 36 meter hoge en 285 meter lange rollercoaster stil komt te staan op een onhandige plek. De karretjes moeten dan handmatig teruggebracht worden naar het begin- of eindpunt.



