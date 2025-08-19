Plopsaland Deutschland

Plopsaland Deutschland heeft nu hetzelfde fastpass-systeem als Plopsaland Belgium: onbeperkt voordringen voor 95 euro

Bezoekers van Plopsaland Deutschland kunnen voortaan voor 95 euro de hele dag wachtrijen overslaan. Het Duitse pretpark hanteert sinds kort hetzelfde fastpass-systeem als het Vlaamse zusterpark Plopsaland Belgium, met dezelfde prijzen. Een Express Pass Unlimited kost 95 euro.

Daarmee is het mogelijk om onbeperkt gebruik te maken van de Express-ingangen bij attracties, steeds met een interval van minimaal een kwartier. De twee andere opties heten Express Pass Single en Express Pass Classic. Voor 45 euro krijgen bezoekers de kans om korter te wachten bij negen attracties naar keuze.

Ook dan geldt een limiet van één attractie per vijftien minuten. De Single-variant van 7 euro is eenmalig geldig bij één attractie. Vanaf zeven attracties wordt het dus voordeliger om een Classic-pas aan te schaffen. In het verleden werd gewerkt met één soort Express Pass. Die kostte 35 euro voor negen attracties.