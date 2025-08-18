Disneyland Paris

Bouwplannen opgedoken van nieuwe Lion King-waterbaan in Disneyland Paris

FOTO'S Bouwplannen onthullen meer informatie over de nieuwe Lion King-waterattractie die Disneyland Paris gaat bouwen. In het Walt Disney Studios Park, dat binnenkort hernoemd wordt naar Disney Adventure World, opent over enkele jaren een waterbaan die in het teken staat van The Lion King. Fansite DLP Report vroeg bij de gemeente de bijbehorende documenten op.

De openbare bouwaanvraag voor het project bevat verschillende bouwtekeningen en 3D-concepten. Ze tonen de ingangen van het themagebied en de attractie, wandelpaden, een horecapunt, een winkel en een toiletgebouw, met veel rotspartijen en Afrikaanse bouwwerken. De projectnaam luidt Sun.

Een plattegrond toont de grootte van het attractiegebouw en de ligging ten opzichte van Adventure Bay, het grote nieuwe meer in het park. De 23 meter hoge constructie heeft een oppervlakte van maar liefst 13.755 vierkante meter. Er komt een decorstuk bovenop dat Pride Rock moet voorstellen, met een maximale hoogte van 37 meter.



Animatronics

Men zal gebruikmaken van een dubbel station. In de nog naamloze attractie zullen bezoekers het verhaal van de iconische tekenfilm uit 1994 herbeleven aan de hand van scènes met animatronics, muziek en speciale effecten. Achter de schermen wordt gewerkt aan een testopstelling voor het ritsysteem.



Het Lion King-gedeelte wordt gebouwd naast Marvel-land Avengers Campus. Aan de andere zijde opent volgend jaar World of Frozen, met onder meer een bootjesdarkride. Tussen beide nieuwe gebieden is nog voldoende ruimte voor een volgende grote uitbreiding, blijkt uit een bovenaanzicht van het complete park.



































