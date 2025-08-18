Efteling

Vertelstem van Efteling-attractie Villa Volta (85) overleden

VIDEO De vertelstem van Villa Volta in de Efteling is op 85-jarige leeftijd overleden. Hein Boele stierf op maandag 28 juli in zijn woonplaats Almere, na een kort ziekbed. Boele is sinds 1996 te horen in de eerste voorshow van de bekende Efteling-attractie. Hij brengt het verhaal van de Bokkenrijders ten gehore.

"In het midden van de achttiende eeuw overspoelden golven van geweld onze Brabantse Kempen en het Limburgse platteland", zo gaat de tekst van Boele. "Horden van gewetenloos boevenpak trokken plunderend en brandstichtend door onze vredige dreven. Zij noemden zich De Bokkenrijders, naar schimmige luchtgeesten."

Na een hoorspel, waarin de stem van de verteller regelmatig terugkomt, introduceert Boele het hoofdpersonage van de attractie. "Hoort hier het verhaal van Hugo, Hugo van den Loonsche Duynen, die zich bij dit gemene pak van rovers aansloot", klinkt het dan.



Tomeloze hebzucht

De rovershoofdman wordt door Boele omschreven als "een man zonder enig mededogen, bezeten van een tomeloze hebzucht en gier naar geld". Tien jaar geleden, in 2015, sprak Boele het verhaal opnieuw in voor een YouTube-special.



Boele speelde in tal van tv-series en films. Als stemacteur was hij sinds halverwege de jaren zeventig actief: hij leende zijn stem aan tientallen films. Bekende rollen zijn Hildebrand Slakhoorn in de Nederlandse nasynchronisatie van Harry Potter, Lawrence in De Prinses en de Kikker en Konijn in Winnie de Poeh.



Elmo

Ook voor de Disney-serie DuckTales sprak Boele verschillende stemmen in. Het bekendst werd hij als de Nederlandse stem van Elmo in Sesamstraat. Zijn karakteristieke hoge stemgeluid vulde decennialang de Nederlandse huiskamers, van 1976 tot 2015.