Efteling

Paaltjes waren niet genoeg: nu ook plantenbakken om Efteling-bezoekers door souvenirwinkel te sturen

FOTO'S De Efteling gaat nu wel heel ver om ervoor te zorgen dat bezoekers de souvenirwinkel bij de uitgang niet overslaan. Afgelopen week werden al paaltjes neergezet om de bezoekersstroom richting de winkel Efteldingen te sturen.

Kennelijk was dat niet voldoende, want sinds maandag staan er ook gigantische plantenbakken. De uitneembare paaltjes stonden eerder zo ver uit elkaar dat bezoekers zich er nog langs konden wurmen, als ze wilden.

Door de nieuwe blokkade is de uitgang met geen mogelijkheid meer te bereiken zonder door Efteldingen te lopen óf helemaal om het entreegebouw heen te lopen, via het plein voor het Efteling Theater. Een woordvoerder kan nog niet vertellen of het gaat om een tijdelijke of een permanente oplossing.



Noodgrepen

Opvallend genoeg opende de Efteling onlangs juist een grote extra souvenirwinkel in het entreegebied om de druk op Efteldingen te verminderen: Arcadeau, onderdeel van het Efteling Grand Hotel. Blijkbaar zijn er nu toch noodgrepen nodig om de oude winkel onder de aandacht te brengen.







