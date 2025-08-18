Movie Park Germany

Movie Park was bijna ten onder gegaan, vertelt oud-directeur: 'Teruggeven aan de boeren'

Movie Park Germany kent een roerige geschiedenis: het Duitse filmpark opende in 1996 als Warner Bros. Movie World Germany, maar minder dan tien jaar later wilde eigenaar Palamon Capital Partners er weer van af. Het had niet veel gescheeld of de poorten waren definitief gesloten, vertelt voormalig algemeen directeur Wouter Dekkers in een interview.

Dekkers stapte in op een absoluut dieptepunt, namelijk toen het park de licenties van de Amerikaanse filmstudio Warner Bros. was verloren. Zes zusterparken werden in 2006 verkocht, maar voor Movie Park kon geen koper gevonden worden. Een sluiting behoorde tot de mogelijkheden.

"Ze wilden zelfs uitrekenen wat het zou opleveren om het terug te geven aan de boeren waar we de grond van pachten", onthult Dekkers in gesprek met DPG Media. Het Movie Park-terrein is geen eigendom van het attractiepark zelf, maar van agrariërs waar een pachtovereenkomst mee gesloten is.



Winstgevend

Uiteindelijk lukte het de Nederlandse directeur om een plan te maken waarmee het park weer winstgevend werd, onder meer door de figuren van Nickelodeon binnen te hengelen. We hebben het aan dat plan te danken dat Movie Park anno 2025 nog steeds bestaat. Dekkers ziet het als één van zijn grootste successen, zegt hij in het interview.



Movie Park veranderde van een verlieslijdend bedrijf in een rendabel park met 1,2 miljoen jaarlijkse bezoekers bij het vertrek van Dekkers. Palamon vond uiteindelijk een koper: de Spaanse groep Parques Reunidos. Die runt de bestemming tot op de dag van vandaag, samen met onder meer Slagharen en Bobbejaanland.



Momentum

Dekkers houdt zich tegenwoordig bezig met de recreatietak van de Nederlandse investeerder Momentum. Die firma bouwt en exploiteert parken in Oost-Europa, met licenties van onder meer Studio 100 en Nickelodeon.