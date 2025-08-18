Walibi Holland

Video: achtbaanfanaat vraagt vriendin ten huwelijk bovenop Walibi-coaster YoY

VIDEO De nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland is voor het eerst het toneel geweest van een aanzoek. Achtbaanfanaat Timo Dekker vroeg onlangs zijn vriendin ten huwelijk bovenop de liftheuvel van de dubbele single-rail coaster. Dat is te zien in een filmpje dat hij online heeft gezet.

"Even een leuk weetje: mijn thuisbasis en speelterrein is Walibi Holland en ik heb iets kunnen regelen omdat een vriend van mij daar het technische team leidt", schrijft Dekker in een bericht in de Facebook-groep RMC Connection. "Ik heb mijn vriendin ten huwelijk gevraagd op 9 mei. En dat allemaal bovenop YoY."

De video toont hoe de tortelduifjes aankomen op een lege parkeerplaats en door een medewerkster richting YoY worden geleid. Daar beklimmen ze onder begeleiding de kettinglift, met een veiligheidsharnas aan, waar de pretparkliefhebber uiteindelijk op één knie gaat.



Duellerend effect

Walibi bestelde bij de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC) een dubbele achtbaan met enkele sporen. YoY bestaat uit de twee tracks Thrill en Chill. Ze zijn 29 meter hoog en 655 meter lang. Het is de eerste single-rail coaster van RMC in Europa en de eerste ter wereld met een duellerend effect.