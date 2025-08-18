Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Holland

Video: achtbaanfanaat vraagt vriendin ten huwelijk bovenop Walibi-coaster YoY

Vandaag, 11.00 uur

VIDEO De nieuwe achtbaan YoY in Walibi Holland is voor het eerst het toneel geweest van een aanzoek. Achtbaanfanaat Timo Dekker vroeg onlangs zijn vriendin ten huwelijk bovenop de liftheuvel van de dubbele single-rail coaster. Dat is te zien in een filmpje dat hij online heeft gezet.

"Even een leuk weetje: mijn thuisbasis en speelterrein is Walibi Holland en ik heb iets kunnen regelen omdat een vriend van mij daar het technische team leidt", schrijft Dekker in een bericht in de Facebook-groep RMC Connection. "Ik heb mijn vriendin ten huwelijk gevraagd op 9 mei. En dat allemaal bovenop YoY."

De video toont hoe de tortelduifjes aankomen op een lege parkeerplaats en door een medewerkster richting YoY worden geleid. Daar beklimmen ze onder begeleiding de kettinglift, met een veiligheidsharnas aan, waar de pretparkliefhebber uiteindelijk op één knie gaat.

Duellerend effect
Walibi bestelde bij de Amerikaanse fabrikant Rocky Mountain Construction (RMC) een dubbele achtbaan met enkele sporen. YoY bestaat uit de twee tracks Thrill en Chill. Ze zijn 29 meter hoog en 655 meter lang. Het is de eerste single-rail coaster van RMC in Europa en de eerste ter wereld met een duellerend effect.



Meer Walibi Holland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be