Disneyland Paris

Netwerk van illegale handelaren opgerold bij Disneyland Paris: duizenden Mickey-oren in beslag genomen

In de omgeving van Disneyland Paris is een omvangrijk netwerk van illegale straathandelaren opgerold. De politie hield op donderdag 7 augustus een 45-jarige man aan die gezien wordt als de spil van het netwerk. Hij is door de rechtbank van Meaux veroordeeld tot acht maanden voorwaardelijke cel.

De man, van Afghaanse afkomst en in het bezit van een verblijfsvergunning, leverde jarenlang nepartikelen aan verkopers die actief waren op het plein voor de ingang van het attractiepark, tegenover treinstation Marne-la-Vallée-Chessy. Dat plein geldt al jaren als een populaire plek voor straatverkopers die toeristen Mickey- en Minnie-oren, poncho's en selfiesticks aanbieden.

Bij een inval in de woning van de hoofdverdachte troffen agenten een enorme voorraad aan: 7800 Mickey- en Minnie-oren, 56 selfiesticks en ruim zeshonderd regenponcho's. De goederen, ingekocht voor slechts enkele euro's via Chinese websites, werden op straat doorverkocht voor zo'n 10 euro per stuk.



200.000 euro

In de winkels van Disneyland Paris kosten officiële oortjes ongeveer 35 euro. De politie schat de totale handelswaarde van de in beslag genomen partij op zo'n 200.000 euro. Naast de hoofdverdachte zijn nog minstens vier andere betrokkenen gearresteerd.



De rechtbank legde de man niet alleen een voorwaardelijke celstraf op, maar ook een verbod om zich nog op het plein voor Disneyland Paris te begeven. De illegale handelswaar is deels vernietigd, de poncho's zijn overgedragen aan het Rode Kruis.