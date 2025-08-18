Europa-Park Resort

Europa-Park hint op vervanging achtbaan in 2028

Het lijkt erop dat Europa-Park de klassieke achtbaan Euro-Mir in 2028 gaat vervangen. Tot nu toe bleef het Duitse attractiepark vaag over het moment waarop de 28 jaar oude spinning coaster voor het laatst operationeel zou zijn. Nu geeft men een hint, in een videogame.

Europa-Park bracht onlangs het spel Ed & Edda: Grand Prix - Racing Champions uit voor Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X en S en pc. In de levels staan reclameborden naast de racecircuits. Op één van de borden is een verwijzing naar achtbaan Euro-Mir zichtbaar.

"Projekt Euro-Mir 2028", valt er te lezen, met het logo van de attractie. "Projekt Euro-Mir" is ook de naam van de iconische technosoundtrack van de coaster, die de afgelopen decennia een cultstatus verwierf onder fans.



Volgend seizoen

Afgelopen voorjaar bevestigde parkeigenaar Roland Mack dat het einde van de levensduur van Euro-Mir in zicht komt. Een woordvoerder vulde aan dat het de bedoeling is om "binnen enkele jaren" een vervangende achtbaan te presenteren. Naar verwachting kunnen bezoekers ook volgend seizoen nog gewoon een ritje maken.



