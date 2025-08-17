Walibi Holland

Directrice Walibi Holland reageert op onvrede bij personeel: 'Geloof niet alles wat je leest'

Mascha Taminiau, de directrice van Walibi Holland, vindt de nieuwsberichten over ontevreden personeel "heel vervelend". Dat schrijft ze vanmiddag in een interne memo aan alle medewerkers. Het pretpark kwam de afgelopen dagen in het nieuws naar aanleiding van klachten van werknemers. Een handtekeningenactie leverde bijna tweehonderd steunbetuigingen op.

De grootste pijnpunten: mensen van de afdelingen attracties en horeca balen dat ze geen vaste contracten krijgen - hoewel Walibi tegenwoordig elk seizoen geopend is - én niet betaald worden volgens de horeca-cao, om kosten te besparen. Naar aanleiding van berichtgeving van Looopings en Omroep Flevoland besloot Taminiau in de pen te klimmen.

"Mogelijk heb je deze dagen negatieve berichtgeving over Walibi opgepikt in de media", aldus de directrice. "Inderdaad zijn er bepaalde seizoensmedewerkers, die bepaalde aanpassingen wensen aan arbeidsvoorwaarden. Wij hebben sindsdien met hen schriftelijk contact en op dit moment is er of wordt er een gesprek met enkele seizoensmedewerkers en Toni en Egbert gepland."



Supervisors

Toni Denneboom en Egbert de Jong zijn respectievelijk Walibi's operationeel directeur en operationeel manager. "Ondertussen hebben gesprekken plaatsgevonden met supervisors, omdat zij juist leidinggeven aan en de spreekbuis zijn van en naar onze seizoensmedewerkers", vervolgt Taminiau. Meerdere supervisors hadden de mail ondertekend.



Taminiau is niet te spreken over de reactie van vakbondsbestuurder Edwin Vlek van De Horecabond, die volledig achter de klagende medewerkers staat en vindt dat het Walibi-personeel oneerlijk en ongelijk behandeld wordt. Volgens de directrice is "zijn mening feitelijk niet juist". "Daarbij zijn wij door de heer Vlek helaas nog nooit benaderd."



Juridisch correct

Vlek suggereerde in gesprek met Omroep Flevoland een staking of een gang naar de rechter. Volgens Taminiau is het echter volledig legaal om de horeca-cao voor een deel van het personeel te schrappen, om zo geld te besparen. "De werkwijze, zoals Walibi die hanteert, is juridisch correct en vorig jaar nog getoetst door onze juristen."



Walibi wil de nieuwe wetgeving met betrekking tot tijdelijke contracten afwachten. Waarschijnlijk gaat die wetswijziging in per 1 januari 2027. Men is "zaken onder de loep aan het nemen". "Maar die wet is nog niet vastgesteld dus we kunnen hier nu nog niet volledig op anticiperen." Tot slot heeft Taminiau nog een advies voor haar ontevreden personeel. "Geloof niet alles wat je leest."