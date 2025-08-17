Efteling

Geen VOC-associaties meer: Efteling presenteert nieuw logo voor Vliegende Hollander

FOTO'S De Vliegende Hollander in de Efteling heeft een nieuw logo. Tot nu toe werd de populaire waterachtbaan vertegenwoordigd door een beeldmerk gebaseerd op dat van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). Op nieuwe souvenirs is een ander logo verschenen, bestaand uit de sierlijke letters V en H.

Voorheen werd in het logo de afkorting VHE gebruikt: Vliegende Hollander Efteling. De drie letters waren op dezelfde manier gepositioneerd als bij het officiële VOC-symbool. Dat is niet gek: de legende van De Vliegende Hollander stamt uit de zeventiende eeuw, dezelfde periode als de hoogtijdagen van de VOC.

Het spookschip van Willem van der Decken wordt vaak in verband gebracht met de machtige Nederlandse handelsvaart van die tijd, toen VOC-schepen de wereldzeeën domineerden. Bij het ontwerpen en bouwen van de attractie in 2006 leek die link nog onschuldig. Tegenwoordig ligt het VOC-logo vaker onder vuur vanwege de historische lading.



Slavernij

De Verenigde Oost-Indische Compagnie wordt enerzijds gezien als een symbool van Nederlandse handelsgeest, maar staat anderzijds ook synoniem voor kolonialisme, uitbuiting en slavernij. Bedrijven die zich vandaag de dag associëren met het embleem riskeren de indruk dat zij die donkere kanten negeren of zelfs vergoelijken.



Om pijnlijke herinneringen en publieke kritiek te voorkomen, zal de Efteling tegenwoordig wel twee keer nadenken voordat een VOC-ontwerp op souvenirs wordt geplakt. Daarom staat er een aangepast logo op nieuwe producten. Een magneet toont weer een andere variant, met een schip erop.



Efteling Grand Hotel

Een woordvoerder laat in een reactie weten dat de designs zijn ontwikkeld in opdracht van de afdeling merchandise. Er zouden geen plannen zijn om aanpassingen te verrichten aan de attractie zelf, waar het oude VHE-logo nog op tal van plaatsen te zien is. Toch wordt het nieuwe logo inmiddels ook gebruikt buiten de souvenirlijn: in het Efteling Grand Hotel ligt een decorstuk met een nieuw beeldmerk.



