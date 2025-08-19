Efteling

Kritiek op plek waar moslims kunnen bidden in de Efteling: 'Vorm van islamisering'

VIDEO De Efteling haalt woede op de hals met de komst van een stilteruimte waar gelovigen kunnen bidden. Hoewel de locatie gepresenteerd wordt als een plek voor iedereen die op zoek is naar rust of bezinning, is volgens een opiniemaker eigenlijk sprake van islamisering. In een video uit criticus Avish Jajairam felle kritiek op het initiatief.

"De Efteling heeft dus besloten om een gebedsruimte in te richten voor moslims", zegt Jajairam in een filmpje dat op X al meer dan 46.000 keer bekeken is. "Om het een klein beetje inclusief te laten lijken hebben ze in die ruimte niet alleen een Koran geplaatst, maar ook nog een Bijbel."

De beelden zijn afkomstig van het rechtse mediaplatform UP! Network. "Dan geven ze dus mensen de mogelijkheid om te bidden in de Efteling. Maar je gaat toch niet naar de Efteling om te bidden? Dat doe je toch thuis? En je kunt je gebed toch ook inhalen?"



Voortrekken

Jajairam noemt het "een vorm van islamisering". "En ik vind het onnodig, want je gaat nu een hyperfocus leggen op een specifieke groep die je gaat voortrekken ten opzichte van de hele groep." De rechtse commentator vraagt zich af waarom er voor joden en hindoes niets geregeld is. "Ik vind het zo cherrypicking. Alsof je een bepaalde doelgroep wil pleasen over de ruggen van anderen."



Het maakt de Efteling juist níet inclusief, denkt de klager. "Je doet het voor een minderheidsgroep waarvan je weet dat zij het hardste schreeuwen. Het is een groep die nooit tevreden is. Je hoeft het niet te doen, vind ik."



Bordeel

Zou de komst van een gebedsplek voor moslims juist niet slim zijn vanuit bedrijfseconomisch oogpunt? "Weet je wat pas slim is? Als je een bordeel, een coffeeshop of een drugstent gaat openen in de Efteling. Dat is pas slim. Maar dat doe je ook niet. Je bent een attractiepark, behandel iedereen gewoon op dezelfde wijze."



In de stilteruimte werd naast gebedskleden en afsluitbare gebedsplekken ook gezorgd voor rituele wasplekken, voor mannen en voor vrouwen. De ruim honderd reacties op de video zijn grotendeels anti-Efteling: meerdere X-gebruikers roepen op om het Kaatsheuvelse sprookjespark te boycotten.