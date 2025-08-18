Merlin Entertainments

Pretparkgroep Merlin kan geen koper vinden voor Sea Life-vestigingen

Het is pretparkgroep Merlin Entertainments niet gelukt om vestigingen van Sea Life te verkopen. De Britse firma wilde verschillende locaties van de bekende aquariumattractie van de hand doen, maar er kwamen niet genoeg serieuze biedingen binnen.

Merlin bezit naast verschillende grote attractieparken ook kleinere trekpleisters, waaronder de Dungeons, Madame Tussauds-musea en Sea Life-centra. Sinds begin dit jaar heeft de groep een nieuwe directeur: Fiona Eastwood. Onder haar leiding probeerde men een koper te vinden voor meerdere Sea Life-locaties.

Onder meer de aquaria in Blackpool, Brighton, Loch Lomond en Scarborough hadden een nieuwe eigenaar moeten krijgen. Dat plan staat voorlopig in de ijskast. Volgens Sky News toonden enkele private-equitybedrijven interesse, maar Merlin vond dat de firma's niet voldoende boden. Er is geen deal gesloten.



Scheveningen

In de Benelux exploiteert de groep Madame Tussauds Amsterdam, The Amsterdam Dungeon, This is Holland, Sea Life Scheveningen, Legoland Discovery Centre Scheveningen, Peppa Pig World of Play Leidschendam, Lego Discovery Centre Brussels en Sea Life Blankenberge.