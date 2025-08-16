Europa-Park Resort

Einde aan klopjacht: Roemeen gearresteerd na misbruik van 6-jarige Rulantica-bezoeker

Na een internationale klopjacht is de man opgepakt die een 6-jarig meisje uit waterpark Rulantica van Europa-Park zou hebben gelokt en misbruikt. Het gaat om een 31-jarige Roemeen die vrijdagavond in zijn thuisland is gearresteerd. Dat bevestigt de politie in Offenburg.

De arrestatie volgde na een grootschalige zoektocht, waaraan onder meer de deelstaatpolitie, de federale recherche en de Roemeense veiligheidsdiensten meewerkten. Dankzij camerabeelden uit het zwembad en tips van een getuige kon de verdachte geïdentificeerd worden.

Bij een huiszoeking eerder deze week werden kledingstukken in beslag genomen die hij vermoedelijk droeg tijdens het misdrijf. Omdat de man zelf spoorloos was en zijn paspoort onvindbaar bleef, gaf de rechtbank van Freiburg dinsdag een internationaal arrestatiebevel uit.



Vertrouwen

Vrijdagavond kon hij in Roemenië worden ingerekend. Details over de arrestatie zijn nog niet vrijgegeven. Volgens politiechef Jürgen Rieger zijn de gecoördineerde acties effectief geweest. "Mijn vertrouwen in het werk van mijn collega's, ook op internationaal niveau, is bevestigd", zegt hij.



Ook de minister van Binnenlandse Zaken van Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), prees de snelle aanhouding. "Achter slot en grendel kan de verdachte geen kwaad meer aanrichten", aldus Strobl.



Naar een bos

Het incident vond zaterdagavond plaats tijdens een drukbezochte Sommernachtsparty in Rulantica. Het meisje verloor haar ouders uit het oog, waarna de verdachte haar benaderde en naar een bos leidde. Daar werd ze gedwongen seksuele handelingen te verrichten.



De politie benadrukt dat er vooralsnog geen bewijs is dat het kind verkracht is. Wel wordt rekening gehouden met ernstig psychisch trauma. Het meisje werd pas twee uur later gevonden in Kappel-Grafenhausen, 5 kilometer van het waterpark. Justitie heeft om uitlevering van de man verzocht. Hij wordt in Duitsland vervolgd.