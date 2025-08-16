Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Europa-Park Resort

Einde aan klopjacht: Roemeen gearresteerd na misbruik van 6-jarige Rulantica-bezoeker

Vandaag, 22.03 uur

Na een internationale klopjacht is de man opgepakt die een 6-jarig meisje uit waterpark Rulantica van Europa-Park zou hebben gelokt en misbruikt. Het gaat om een 31-jarige Roemeen die vrijdagavond in zijn thuisland is gearresteerd. Dat bevestigt de politie in Offenburg.

De arrestatie volgde na een grootschalige zoektocht, waaraan onder meer de deelstaatpolitie, de federale recherche en de Roemeense veiligheidsdiensten meewerkten. Dankzij camerabeelden uit het zwembad en tips van een getuige kon de verdachte geïdentificeerd worden.

Bij een huiszoeking eerder deze week werden kledingstukken in beslag genomen die hij vermoedelijk droeg tijdens het misdrijf. Omdat de man zelf spoorloos was en zijn paspoort onvindbaar bleef, gaf de rechtbank van Freiburg dinsdag een internationaal arrestatiebevel uit.

Vertrouwen
Vrijdagavond kon hij in Roemenië worden ingerekend. Details over de arrestatie zijn nog niet vrijgegeven. Volgens politiechef Jürgen Rieger zijn de gecoördineerde acties effectief geweest. "Mijn vertrouwen in het werk van mijn collega's, ook op internationaal niveau, is bevestigd", zegt hij.

Ook de minister van Binnenlandse Zaken van Baden-Württemberg, Thomas Strobl (CDU), prees de snelle aanhouding. "Achter slot en grendel kan de verdachte geen kwaad meer aanrichten", aldus Strobl.

Naar een bos
Het incident vond zaterdagavond plaats tijdens een drukbezochte Sommernachtsparty in Rulantica. Het meisje verloor haar ouders uit het oog, waarna de verdachte haar benaderde en naar een bos leidde. Daar werd ze gedwongen seksuele handelingen te verrichten.

De politie benadrukt dat er vooralsnog geen bewijs is dat het kind verkracht is. Wel wordt rekening gehouden met ernstig psychisch trauma. Het meisje werd pas twee uur later gevonden in Kappel-Grafenhausen, 5 kilometer van het waterpark. Justitie heeft om uitlevering van de man verzocht. Hij wordt in Duitsland vervolgd.

Meer Europa-Park Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be