Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Lekkage bij Oceanium in Blijdorp: water stroomt uit aquarium

Vandaag, 10.46 uurBeeld: ZooFlits

In Diergaarde Blijdorp is afgelopen week een bassin met tienduizenden liters zeewater gaan lekken. Er was sprake van een lekkage bij een gedeelte met haaien en roggen in het Oceanium, waardoor er water uit het aquarium stroomde. Inmiddels is het probleem verholpen.

Op foto's van website ZooFlits is te zien dat er een laag water ontstond tussen de aquariumruit en kunstrotsen. Het gaat om een verblijf bij de vernieuwde beleving Leven met Windparken, die afgelopen maand werd geopend. In de ruimte, gesponsord door Eneco en Shell, krijgen bezoekers uitleg over windmolens.

Het bassin bevindt zich in het achterste deel van de overdekte onderwaterwereld Oceanium. Naast haaien en pijlstaartroggen leven er onder meer krabben en makrelen in het bassin. Vóór de recente verbouwing waren er vissoorten uit Noord-Amerika te spotten.

