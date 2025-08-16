Welkom!
Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Ontsnappingen in Diergaarde Blijdorp: Aziatische roofkat neemt twee keer de benen

Vandaag, 10.42 uur

Diergaarde Blijdorp is in korte tijd geconfronteerd met meerdere ontsnappingen. In het Rotterdamse dierenpark brak twee keer een jonge vissende kat uit het verblijf, een bedreigd Aziatisch roofdier. Beide voorvallen liepen goed af.

Een jong dier vond een kleine doorgang bij een waterstroompje. Dat probleem is inmiddels verholpen. Een woordvoerder geeft aan dat de katachtige vrijwillig terugkeerde naar het verblijf, vermoedelijk vanwege honger.

Er zou geen gevaar zijn ontstaan voor bezoekers of personeel. De vissende kat is een middelgrote katachtige die voorkomt in moerasgebieden, mangroves en rivieroevers in Zuid- en Zuidoost-Azië.

Zwemvliezen
De soort staat bekend om uitzonderlijke aanpassingen aan een leven in en rond het water: in tegenstelling tot de meeste katachtigen is de vissende kat een uitstekende zwemmer, met gedeeltelijk zwemvliezen tussen de tenen.

