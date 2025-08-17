Walibi Holland

Ontevreden Walibi-personeel wil betere arbeidsvoorwaarden: vakbond suggereert staking of gang naar rechter

Het conflict tussen medewerkers en directie van Walibi Holland blijft voorlopig doorsudderen. Looopings kon donderdag melden dat personeelsleden eerder dit jaar een digitale handtekeningenactie zijn gestart uit onvrede over hun arbeidsvoorwaarden. Bijna tweehonderd werknemers ondertekenden een boze mail aan directrice Mascha Taminiau. Er hebben gesprekken plaatsgevonden, maar de kou is nog niet uit de lucht.

Naast ongenoegen over tijdelijke contracten blijkt er ook frustratie te zijn over een ander punt. Voor vaste krachten hanteert Walibi de horeca-cao, maar voor seizoensmedewerkers niet. Dat is jaren geleden besloten om kosten te besparen: door de horeca-cao voor tijdelijk personeel overboord te gooien, hoeft het pretpark die groep minder te betalen.

Seizoensmedewerkers bij attracties en horeca voelen zich achtergesteld bij collega's met een vast contract. De roep om betere arbeidsvoorwaarden werd niet beantwoord door directrice Taminiau: zij houdt vast aan de beslissing om de horeca-cao niet toe te passen op mensen met een tijdelijk contract.



Ongelijke behandeling

Zij bouwen bijvoorbeeld geen pensioen op en ze ontvangen geen reiskostenvergoeding. Het geschil wordt op de voet gevolgd door De Horecabond. Vakbondsbestuurder Edwin Vlek vertelt aan Omroep Flevoland dat Walibi de bond bewust buiten spel heeft gezet. Er is volgens hem sprake van een ongelijke behandeling.



Men onderzoekt nog of Walibi de regels overtreedt door de verschillende groepen andere voorwaarden te bieden. Volgens de bond staat in ieder geval vast dat Walibi het op het gebied van arbeidscondities slechter doet dan andere Nederlandse pretparken.



Naar de rechter

Aanstaande woensdag vindt er opnieuw een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de ontevreden medewerkers en operationeel directeur Toni Denneboom van Walibi. De Horecabond sluit vervolgstappen niet uit. "Je zou ervoor kunnen kiezen om een staking uit te roepen, maar we zouden ook naar de rechter kunnen stappen", waarschuwt Vlek.



Walibi Holland kampt al jaren met structurele personeelstekorten, waardoor attracties en horecagelegenheden regelmatig gesloten moeten blijven. Het pretpark lanceerde al verschillende campagnes om voldoende medewerkers te vinden, in de hoop een baantje bij het attractiepark aantrekkelijk te maken. Verhalen over slechte arbeidsvoorwaarden dreigen het probleem alleen maar te vergroten.