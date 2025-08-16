Efteling

Efteling houdt Monorail bij Volk van Laaf bijna drie maanden dicht

De Efteling heeft een extra onderhoudsbeurt ingepland voor de Monorail bij het Volk van Laaf. Op de openbare onderhoudskalender op de Efteling-website is te zien dat de familieattractie na de zomervakantie sluit. Bezoekers moeten de Monorail bijna drie maanden missen.

De attractie is naar verwachting gesloten tussen maandag 8 september en vrijdag 28 november. Toen begin juli de onderhoudsplanning voor het najaar bekend werd gemaakt, stond de Monorail nog niet op de lijst. Nu is duidelijk dat er ingrijpende werkzaamheden zullen plaatsvinden.

De Efteling heeft nog niet bekendgemaakt waarom de Monorail zo lang buiten gebruik zal zijn en wat er gaat veranderen. Het zogenoemde Slakkenspoor in het Lavenlaar stamt uit 1990, het openingsjaar van het Volk van Laaf. Aanvankelijk was de Monorail geen onderdeel van het ontwerp van het Laven-dorpje, maar de directie vond het oorspronkelijke concept te statisch.



Sprookjesbos

In september en oktober gaan ook de Gondoletta, Baron 1898, Villa Volta, Carnaval Festival en Sirocco voor langere tijd dicht. Verder zal een hoek van het Sprookjesbos maandenlang niet toegankelijk zijn: van begin september tot eind december ontbreken De Nieuwe Kleren van de Keizer en Het Meisje met de Zwavelstokjes. Daar wordt ook een nieuw toiletgebouw gerealiseerd.



