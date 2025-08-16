Erlebnispark Tripsdrill

Duits pretpark klaagt over 'meedogenloze' diefstal: 'Hoe kan iemand zo harteloos zijn?'

Een pretpark in Duitsland is zwaar teleurgesteld en boos vanwege een opvallende diefstal. Bij attractiepark Tripsdrill in Zuid-Duitsland werd voor de vijfde keer in elf jaar tijd een speciaal ontworpen verkeersbord ontvreemd. Het hartvormige bord waarschuwt automobilisten in de omgeving voor wilde ooievaars.

De afgelopen jaren bleek het object zeer geliefd bij dieven. Om die reden is het bord inmiddels met speciale bouten bevestigd. "Maar deze keer gingen de daders meedogenloos te werk", klaagt Tripsdrill. "Ze sneden het hele bord, inclusief de metalen standaard, af en namen het mee."

De diefstal vond vrijdagavond plaats. "Hoe kan iemand zo harteloos zijn?", vraagt het parkmanagement zich af. Men benadrukt dat het bord nu - half augustus - extra hard nodig is, omdat tientallen ooievaarsjongen afgelopen maand zijn uitgevlogen.



Gevaar

Aanrijdingen met jonge, onervaren ooievaars vormen een gevaar voor de dieren én weggebruikers. Tripsdrill vraagt het publiek om hulp. Relevante informatie die leidt naar de daders wordt beloond met een gratis abonnement. Wie iets gehoord of gezien heeft, kan mailen naar presse@tripsdrill.de.



