Efteling

Deze nieuwe Efteling-knuffel kost 75 euro

Vandaag, 16.16 uurBeeld: @84eric

FOTO'S De Efteling heeft een knuffel van 75 euro op de markt gebracht. In Sens, de hotelboetiek van het nieuwe Efteling Grand Hotel, is vanaf vandaag een gigantische pluchen kikker verkrijgbaar - inclusief kroontje. Het sprookjesfiguur komt uit het verhaal van De Kikkerkoning.

Dat sprookje vormde eerder de inspiratie voor fonteinenshow Aquanura. Ook het Efteling Grand Hotel heeft een link met De Kikkerkoning. Anura, de prinses uit het verhaal, komt regelmatig langs in de hotellobby. In de hotelkamers liggen voor jonge hotelgasten koffertjes met kleine kikkerknuffels klaar.

De kleine varianten zijn niet te koop, de grote nu dus wel. Daar hangt een pittig prijskaartje aan. Het dier draagt een gouden bal in zijn poten, al hebben sommige Efteling-fans andere associaties bij het voorwerp: op social media wordt het figuur regelmatig gekscherend Bitterbalkikker genoemd.





