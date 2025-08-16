Welkom!
Efteling

Efteling schakelt virtuele wachtrijen uit vanwege personeelsproblemen

Vandaag, 16.18 uurBeeld: @Coshira_

De Efteling heeft deze zomer twee virtuele wachtrijen, maar bezoekers kunnen er niet elke dag gebruik van maken. Vanwege personeelsproblemen worden de virtuele wachtrijen bij Droomvlucht en Danse Macabre regelmatig uitgeschakeld. Het publiek is dan aangewezen op de reguliere rijen.

De afgelopen weken stonden de virtuele rijen vaak uit. Ook vandaag kan er niet virtueel gewacht worden. Volgens een woordvoerder is er in principe wel voldoende attractiepersoneel. "Maar het kan bij bezettingsproblemen voorkomen dat er geen virtuele wachtrij beschikbaar is."

De virtuele wachtrijen zijn gratis. Ze werken via de Efteling-app. Bij Droomvlucht is het concept vooralsnog tijdelijk actief, tijdens de zomervakantie. In het geval van Danse Macabre gaat het om een permanente toevoeging.

Toekomst
Er zijn plannen om het systeem in de toekomst op meer plekken te implementeren, al is nog niet bekend wanneer en bij welke attracties dat zal zijn.

