Kermisattractie laat eigen themamuziek componeren: 'Frisse muzikale visie'

Een Nederlandse kermisattractie heeft een eigen themamuziek laten componeren. De walkthrough-beleving Entia presenteert zichzelf als "'s werelds eerste kermisattractie mét eigen themapark-soundtracks". Daarvoor is leverancier Evrst Music ingeschakeld.

Van de muziek zijn twee varianten gemaakt: een rustige dagversie met de naam Sunlight Realms en een avondversie die Shadow Realms wordt genoemd. De makers spreken over "storytelling-achtige scores". Entia is een soort escape room.

Bezoekers krijgen de opdracht om een ecosysteem te herstellen op een gelijknamige planeet. In totaal duren de nummers acht en een halve minuut. Componist Bastiaan de Waard en zijn team combineerden live opgenomen muziek met geluiden uit de synthesizer.



Avonturenpark Hellendoorn

Ze werkten eerder aan producties voor onder meer Avonturenpark Hellendoorn, Attractiepark de Waarbeek, Hof van Eckberge en BillyBird. "Evrst Music laat opnieuw een frisse muzikale visie horen in de wereld van themaparkmuziek", laat het bedrijf weten. Vanaf vandaag zijn de tracks te beluisteren op streamingdiensten.