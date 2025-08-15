Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Kermisattractie laat eigen themamuziek componeren: 'Frisse muzikale visie'

Vandaag, 14.48 uur

Een Nederlandse kermisattractie heeft een eigen themamuziek laten componeren. De walkthrough-beleving Entia presenteert zichzelf als "'s werelds eerste kermisattractie mét eigen themapark-soundtracks". Daarvoor is leverancier Evrst Music ingeschakeld.

Van de muziek zijn twee varianten gemaakt: een rustige dagversie met de naam Sunlight Realms en een avondversie die Shadow Realms wordt genoemd. De makers spreken over "storytelling-achtige scores". Entia is een soort escape room.

Bezoekers krijgen de opdracht om een ecosysteem te herstellen op een gelijknamige planeet. In totaal duren de nummers acht en een halve minuut. Componist Bastiaan de Waard en zijn team combineerden live opgenomen muziek met geluiden uit de synthesizer.

Avonturenpark Hellendoorn
Ze werkten eerder aan producties voor onder meer Avonturenpark Hellendoorn, Attractiepark de Waarbeek, Hof van Eckberge en BillyBird. "Evrst Music laat opnieuw een frisse muzikale visie horen in de wereld van themaparkmuziek", laat het bedrijf weten. Vanaf vandaag zijn de tracks te beluisteren op streamingdiensten.

Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be