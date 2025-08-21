Parc Astérix Paris

Video: dit is Cétautomatix, de nieuwe achtbaan van Parc Astérix

VIDEO Parc Astérix heeft na maanden uitstel een nieuwe achtbaan in gebruik genomen: de spinning coaster Cétautomatix. De attractie, gebouwd door de Duitse firma Gerstlauer, moet een testparcours voor historische wagens voorstellen. Een video brengt het anderhalve minuut durende ritje in beeld.

Cétautomatix is de naam van de smid uit de stripverhalen van Asterix en Obelix. In de Nederlandse vertalingen wordt hij Hoefnix genoemd. Zoals we van Parc Astérix gewend zijn, bevat de wachtrij verschillende humoristische knipogen. Er zijn ook verwijzingen te vinden naar de voorganger: oldtimerbaan Nationale 7.

Volgens het verhaal kiezen waaghalzen eerst een onderstel, dan wielen en vervolgens accessoires. Passagiers zitten tegenover elkaar in losse gondels, die een topsnelheid behalen van 45 kilometer per uur. De 14 meter hoge en 420 meter lange familieachtbaan met draaiende karretjes is toegankelijk voor personen met een lengte vanaf 1 meter.