Efteling

Efteling zet paaltjes neer in de hoop omzet van souvenirwinkel te verhogen

Paaltjes moeten ervoor zorgen dat de omzet van een Efteling-winkel stijgt. Er zijn paaltjes geplaatst naast souvenirwinkel Efteldingen in het recent vernieuwde entreegebied. Men hoopt dat bezoekers het park verlaten via de shop, zodat meer mensen verleid worden om souvenirs aan te schaffen.

"De paaltjes zijn er om gasten tijdens de uitstroom via Efteldingen te laten lopen", bevestigt een woordvoerder in gesprek met Looopings. Een jaar geleden werd daar al mee geëxperimenteerd. "Nu zijn ze definitief geplaatst."

De paaltjes zijn uitneembaar. Bezoekers met een scootmobiel hoeven niet te vrezen: de doorgang tussen de laatste twee paaltjes is 1 meter breed. Op die manier passen ook grote scootmobielen er nog langs.



Concurrentie

Efteldingen kreeg onlangs concurrentie van een ander verkooppunt, op een steenworp afstand: in de Arcade van het Efteling Grand Hotel opende de winkel Arcadeau. Het assortiment is grotendeels gelijk aan dat van Efteldingen.