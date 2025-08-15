Bellewaerde

Bezoekers zitten in de volle zon vast in attractie Bellewaerde Park

In het Belgische pretpark Bellewaerde Park is de attractie El Volador donderdagmiddag vastgelopen. Pechvogels zaten bijna een half uur in de volle zon vast op zo'n 10 meter hoogte. Er werden voorbereidingen getroffen voor een evacuatie op hoogte, maar dat bleek uiteindelijk niet nodig.

El Volador is een draaiende en kantelende uitkijktoren, die alle kanten uit zwenkt. Toen de attractie stilviel, stond de toren rechtop. Dertig passagiers konden op dat moment geen kant op. Er stond al een hoogwerker klaar.

Uit voorzorg werd ook een gespecialiseerd reddingsteam van de brandweer ingeschakeld. Uiteindelijk hoefden de hulpverleners niet in actie te komen. Medewerkers van Bellewaerde kregen het voor elkaar om de gondel handmatig naar beneden te halen.



Drankje

De bezoekers kregen een drankje om te bekomen van de schrik. El Volador is één van de laatste nog operationele topple towers ter wereld, in 2005 gefabriceerd door Huss Park Attractions uit Duitsland. De blikvanger is te vinden in het Mexicaanse themadeel van Bellewaerde.