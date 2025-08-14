Europa-Park Resort

Man lokt 6-jarig meisje uit waterpark Europa-Park om haar te misbruiken

Een 6-jarig meisje is zaterdag door iemand mee naar buiten gelokt tijdens een bezoek aan Rulantica, het waterpark van Europa-Park. Vervolgens werd het slachtoffer misbruikt in een nabijgelegen bosgebied. De politie is op zoek naar de verdachte: een 31-jarige Roemeen.

Haar ouders verloren het kind uit het oog tijdens een drukke zaterdagavond in Rulantica. Dat gebeurde rond 20.20 uur. Pas twee uur later vond iemand het hulpeloze meisje op 5 kilometer van het zwembad, in de nabijgelegen plaats Kappel-Grafenhausen.

Ze had zich in het donker in haar eentje door het bos geworsteld, gekleed in badkleding en slippers. De politie vermoedt dat ze getraumatiseerd is. Ze raakte uiteindelijk niet ernstig gewond.



Arrestatiebevel

Er is een arrestatiebevel uitgevaardigd voor de gezochte man, op verdenking van seksueel misbruik van een kind. Hij zou in de omgeving wonen: zijn vermoedelijke appartement is dinsdag doorzocht. Autoriteiten spreken over een "gruwelijk incident".



De Roemeen zou het meisje aangeboden hebben om te helpen zoeken naar haar ouders. Hij lokte haar uit het zwembad, het aangrenzende bos in, om seksuele handelingen te verrichten. Het waterpark was zaterdag geopend tot middernacht voor een speciale Sommernachtsparty.



Fraude met uitkeringen

De verdachte kwam eerder in aanraking met justitie, maar niet voor zedendelicten. In het verleden werd hij aangehouden voor diefstal en fraude met uitkeringen. Het Zuid-Duitse pretparkresort laat in een reactie weten dat er nauw contact is met de onderzoeksinstanties. De man kon geïdentificeerd worden dankzij camerabeelden.