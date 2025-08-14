Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Dolfinarium

Dolfinarium opnieuw naar rechter om verbod op handelingen in shows

Vandaag, 12.39 uur

Het Dolfinarium in Harderwijk stapt opnieuw naar de rechter vanwege een besluit van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) over de inhoud van de dolfijnen- en walrusshows. De dierenparkorganisatie wil dat meerdere onderdelen die nu nog verboden zijn, alsnog toegestaan worden.

De voorzieningenrechter bepaalde eerder dat de voorstellingen voorlopig mochten doorgaan. In een nieuw besluit heeft de RVO nu slechts een deel van de gedragingen goedgekeurd, zoals het springen van een dolfijn over een verzorger of een waterstraal, en het 'blubberen' van een walrus.

Andere acts, waaronder het rollen van een walrus of het maken van geluiden door een dolfijn, blijven verboden. Volgens het Dolfinarium voldoen de shows aan de Nederlandse wet, internationale richtlijnen en de educatieve missie van het park.

Aanvechten
"Wij zullen dit besluit aanvechten bij de rechtbank en onze voorstelling niet wijzigen totdat de voorzieningenrechter uitspraak heeft gedaan", aldus een woordvoerder. Het zeezoogdierenpark, dat dit jaar zestig jaar bestaat, verwacht dat de zaak binnen de wettelijke termijnen wordt behandeld.

Meer Dolfinarium
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be