Parc Astérix Paris

Drie maanden uitstel: Parc Astérix maakt bekend wanneer nieuwe achtbaan opengaat

VIDEO De nieuwe spinning coaster van Parc Astérix gaat binnenkort eindelijk open, ruim drie maanden later dan gepland. Het Franse pretpark wilde eigenlijk half mei uitpakken met de achtbaan Cétautomatix. Fabrikant Gerstlauer liep echter tegen complicaties aan.

Daarom moest de ingebruikname uitgesteld worden. Tot nu toe durfde het attractiepark geen exacte openingsdatum te noemen. Men sprak over "het begin van de zomervakantie", maar ook dat is dus niet gelukt. Inmiddels weten we dat de opening van Cétautomatix plaatsvindt op maandag 18 augustus.

Als reden voor de vertraging noemde Parc Astérix eerder complicaties bij de fabricage en de levering van onderdelen. Testritten konden niet op tijd beginnen. Cétautomatix is 420 meter lang en 14 meter hoog. De topsnelheid bedraagt 45 kilometer per uur.



Plopsaland

Het concept, met losse, draaiende bakjes, is vergelijkbaar met de spinning coaster Vicky The Ride in Plopsaland Ardennes. In Frankrijk werd de achtbaan aangekleed als de wagengarage van een Gallische smid uit de Asterix-stripverhalen.