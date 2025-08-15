Coney Beach Pleasure Park

Kinderachtbaan ontspoord: volledige wagon komt los, veertien gewonden

FOTO'S Bij een ongeluk met een kinderachtbaan zijn veertien pretparkbezoekers gewond geraakt. In attractiepark Coney Beach Pleasure Park, gelegen in Wales, ontspoorde de rollercoaster Wacky Worm. De volledige achterste wagon van de trein kwam los van de rail.

Dat gebeurde afgelopen woensdag bij de grootste afdaling in het parcours. Dertien kinderen en één volwassene liepen verwondingen op. Zeven slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

In een verklaring laat het park weten dat de politie de opdracht heeft gegeven om het terrein te ontruimen na "een incident met een attractie die eigendom is van een externe partij". Donderdag bleef het park gesloten voor onderzoek.



Turkse firma

Wie al tickets had gekocht, krijgt het geld terug. De Wacky Worm werd gebouwd door de Turkse firma Güven. Overigens is Coney Beach Pleasure Park sowieso geen lang leven meer beschoren: het park heeft aangekondigd komend najaar definitief te sluiten.











