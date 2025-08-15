Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Coney Beach Pleasure Park

Kinderachtbaan ontspoord: volledige wagon komt los, veertien gewonden

Vandaag, 10.03 uurBeeld: @coasterhub

FOTO'S Bij een ongeluk met een kinderachtbaan zijn veertien pretparkbezoekers gewond geraakt. In attractiepark Coney Beach Pleasure Park, gelegen in Wales, ontspoorde de rollercoaster Wacky Worm. De volledige achterste wagon van de trein kwam los van de rail.

Dat gebeurde afgelopen woensdag bij de grootste afdaling in het parcours. Dertien kinderen en één volwassene liepen verwondingen op. Zeven slachtoffers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor verdere behandeling.

In een verklaring laat het park weten dat de politie de opdracht heeft gegeven om het terrein te ontruimen na "een incident met een attractie die eigendom is van een externe partij". Donderdag bleef het park gesloten voor onderzoek.

Turkse firma
Wie al tickets had gekocht, krijgt het geld terug. De Wacky Worm werd gebouwd door de Turkse firma Güven. Overigens is Coney Beach Pleasure Park sowieso geen lang leven meer beschoren: het park heeft aangekondigd komend najaar definitief te sluiten.





Meer nieuws
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be