Drouwenerzand Attractiepark

Video: hoe overleven pretparkmascottes de hitte?

Vandaag, 12.26 uur

VIDEO De hoge temperaturen van deze week zijn ook een uitdaging voor pretparkmascottes. Zij hijsen zich normaal gesproken al in snikhete pakken om bezoekers te vermaken. Met warm weer hebben zij het nóg zwaarder. De NOS nam een kijkje in het Drentse attractiepark Drouwenerzand, waar mascotte Danny rondloopt.

In een reportage geeft het park een blik achter de schermen: het mascottepak wordt getoond én we zien Danny zonder hoofd. De vrolijke dennenboom wordt onder meer gespeeld door de 16-jarige Fee. Zij legt uit dat ze onder het pak een koelvest draagt. In de zakken zitten mini-icepacks.

De den loopt voornamelijk in de ochtend rond, omdat het dan nog niet zo warm is. Hij laat zichzelf doorgaans een kwartier tot een half uur zien, afhankelijk van de warmte en de drukte. Later op de dag helpen de acteurs en begeleiders in de horeca.



