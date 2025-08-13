Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Kermis

Kermisbond wil dat meelopers bij rellen net zo hard worden aangepakt als daders

Vandaag, 18.31 uur

De Nederlandse kermisbranche wil dat gemeenten en justitie strenger optreden tegen jongeren die kermissen verstoren. Aanleiding is het incident in Rosmalen, waar beveiligers werden belaagd en de kermis vroegtijdig dicht moest.

Volgens brancheorganisatie BOVAK is dat geen op zichzelf staand geval, maar onderdeel van een groeiend probleem. De bond pleit ervoor om bestaande wetgeving beter toe te passen. In artikel 6:166 van het Burgerlijk Wetboek staat dat iedereen die deel uitmaakt van een groep die schade veroorzaakt, aansprakelijk kan worden gesteld.

Dat geldt dus ook voor wie zelf geen geweld pleegde, maar de situatie wel aanwakkerde. "In de praktijk blijft die groepsaansprakelijkheid vaak onbenut", zegt een woordvoerder. "Dat moet veranderen."

Verlies
Volgens BOVAK zorgen incidenten niet alleen voor schade en hogere beveiligingskosten, maar ook voor omzetverlies en imagoschade. "Elke voortijdige sluiting is een verlies voor gezinnen, kinderen, exploitanten én de stad. Door groepsaansprakelijkheid consequent toe te passen, maken we duidelijk dat meelopen ook meebetalen betekent."

De bond roept gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie op om sneller schadeclaims in te dienen tegen hele groepen en preventieve maatregelen te nemen, zoals cameratoezicht en gebiedsverboden voor veelplegers.

Lichtjes en muziek
"De kermis is een plek voor lichtjes en muziek, niet voor zwaailichten en sirenes", aldus de voorlichter. "Als we willen dat gezinnen veilig en onbezorgd kunnen genieten, moeten we dit soort gedrag keihard aanpakken - met de wetten die we al hebben."

Meer kermis
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be