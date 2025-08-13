Kermis

Kermisbond wil dat meelopers bij rellen net zo hard worden aangepakt als daders

De Nederlandse kermisbranche wil dat gemeenten en justitie strenger optreden tegen jongeren die kermissen verstoren. Aanleiding is het incident in Rosmalen, waar beveiligers werden belaagd en de kermis vroegtijdig dicht moest.

Volgens brancheorganisatie BOVAK is dat geen op zichzelf staand geval, maar onderdeel van een groeiend probleem. De bond pleit ervoor om bestaande wetgeving beter toe te passen. In artikel 6:166 van het Burgerlijk Wetboek staat dat iedereen die deel uitmaakt van een groep die schade veroorzaakt, aansprakelijk kan worden gesteld.

Dat geldt dus ook voor wie zelf geen geweld pleegde, maar de situatie wel aanwakkerde. "In de praktijk blijft die groepsaansprakelijkheid vaak onbenut", zegt een woordvoerder. "Dat moet veranderen."



Verlies

Volgens BOVAK zorgen incidenten niet alleen voor schade en hogere beveiligingskosten, maar ook voor omzetverlies en imagoschade. "Elke voortijdige sluiting is een verlies voor gezinnen, kinderen, exploitanten én de stad. Door groepsaansprakelijkheid consequent toe te passen, maken we duidelijk dat meelopen ook meebetalen betekent."



De bond roept gemeenten, politie en het Openbaar Ministerie op om sneller schadeclaims in te dienen tegen hele groepen en preventieve maatregelen te nemen, zoals cameratoezicht en gebiedsverboden voor veelplegers.



Lichtjes en muziek

"De kermis is een plek voor lichtjes en muziek, niet voor zwaailichten en sirenes", aldus de voorlichter. "Als we willen dat gezinnen veilig en onbezorgd kunnen genieten, moeten we dit soort gedrag keihard aanpakken - met de wetten die we al hebben."