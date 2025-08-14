Attractiepark Toverland

Toverland-figuren op je deurmat dankzij samenwerking met webwinkel

Toverland is een samenwerking aangegaan met een Nederlandse webwinkel voor wenskaarten. Via Kaartje2go zijn nu kaarten te bestellen in de stijl van Toverland-figuren. Op de ontwerpen staan eenhoorn Juna, octopus Joey, papegaai Ivy en draakje Sparky.

Er zijn op dit moment zeven designs beschikbaar, met kreten als "Dikke knuffel" en "Heel veel toverkracht voor jou". De kaarten kunnen online gepersonaliseerd worden via kaartje2go.nl. In de kaarten staan gesuggereerde teksten als "Geloof in je eigen magie" en "De magie begint nu écht!".

Wie is geabonneerd op de digitale Toverland-nieuwsbrief heeft deze week een actiecode ontvangen voor een gratis kaartje. "Zo verspreid je de magie nog verder", aldus Toverland. De code is eenmalig te gebruiken tot eind januari, met een maximale waarde van 5,25 euro.



