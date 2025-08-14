Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Attractiepark Toverland

Toverland-figuren op je deurmat dankzij samenwerking met webwinkel

Vandaag, 16.11 uur

Toverland is een samenwerking aangegaan met een Nederlandse webwinkel voor wenskaarten. Via Kaartje2go zijn nu kaarten te bestellen in de stijl van Toverland-figuren. Op de ontwerpen staan eenhoorn Juna, octopus Joey, papegaai Ivy en draakje Sparky.

Er zijn op dit moment zeven designs beschikbaar, met kreten als "Dikke knuffel" en "Heel veel toverkracht voor jou". De kaarten kunnen online gepersonaliseerd worden via kaartje2go.nl. In de kaarten staan gesuggereerde teksten als "Geloof in je eigen magie" en "De magie begint nu écht!".

Wie is geabonneerd op de digitale Toverland-nieuwsbrief heeft deze week een actiecode ontvangen voor een gratis kaartje. "Zo verspreid je de magie nog verder", aldus Toverland. De code is eenmalig te gebruiken tot eind januari, met een maximale waarde van 5,25 euro.

Meer Attractiepark Toverland
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be