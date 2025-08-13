Disneyland Paris

Disneyland Paris deelt ontwerp van nieuwe souvenirkiosk met Mickey-klok

Disneyland Paris realiseert deze zomer nieuwe kiosken in het Walt Disney Studios Park. In theaterdistrict World Premiere Plaza verschijnen twee permanente bouwwerken waar bezoekers straks souvenirs kunnen scoren. Ze komen te staan voor het Studio Theater en voor het Animagique Theater.

Vandaag komt een eerste ontwerp naar buiten. World Premiere Plaza is het gedeelte achter de overdekte boulevard World Premiere, de nieuwe naam van Studio 1. De aankleding werd gebaseerd op Broadway in New York en de West End in Londen. Dezelfde art-decostijl komt terug bij de nieuwe winkeltjes.

De toevoegingen moeten eind dit jaar gereed zijn. Beide kiosken hebben ongeveer hetzelfde uiterlijk, met één belangrijk verschil: de klok boven de ingang. De eerste klok staat in het teken van Mickey Mouse, de tweede toont cowboy Woody uit de populaire Pixar-reeks Toy Story.



Standbeeld

Volgens Disney gaat het om "een eerbetoon aan iconische bezienswaardigheden van het park", omdat de Woody-klok te vinden is bij de ingang van Worlds of Pixar en de Mickey-klok verwijst naar het Walt Disney-standbeeld bij de uitgang van World Premiere. Volgend jaar gaat het park Disney Adventure World heten.



