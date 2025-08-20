Efteling

SBS6-presentator kraakt Efteling Grand Hotel af: 'Zó slecht!'

AUDIO Thomas van Groningen, de presentator van het SBS-programma Nieuws van de Dag, is niet te spreken over het nieuwe Efteling Grand Hotel. De tv-persoonlijkheid, ook regelmatig te zien in de tv-shows De Oranjezomer en Vandaag Inside, staat bekend als een fanatieke pretparkfan. In zijn podcast deinst hij er niet voor terug om het nieuwe Efteling-hotel neer te sabelen.

Van Groningen zegt het hotel "aandachtig bestudeerd" te hebben. Het stoort hem dat de buitenkant niet realistisch oogt. "Ik vind het gewoon niet zo mooi", begint hij zijn betoog. "Het is een decor, het voelt nep." De podcastmaker trekt de vergelijking met Danse Macabre, waar een authentiek klooster is neergezet.

Het Grand Hotel werd opgetrokken uit prefab onderdelen. "Daar stoor ik me aan, dat vind ik echt heel lelijk." Als één van de pijnpunten noemt Van Groningen een toren met "een blinde muur, van beneden tot boven". "Dat vind ik zó niet passen bij de grandeur die de Efteling heeft." Het sprookjespark gaat prat op thematiek en storytelling. "Nou, dat is hier niet echt gelukt dan."



Onvolkomenheden

Co-presentator Maurice de Zeeuw ziet "een soort mismatch" tussen wat het hotel wil uitstralen en wat het is. Hij benadrukt dat je niet te lang naar het gebouw moet kijken, omdat dan de onvolkomenheden gaan opvallen: pilaren die niet aansluiten, stukken die niet goed geverfd zijn, stickers waar houten randen hadden moeten zitten.



"Dan zie je een stenen muur, maar dwars door die stenen muur heen loopt gewoon een naad van die prefab platen die tegen elkaar aan zijn geplakt." De Zeeuw vindt het "heel pijnlijk". "Dit lijkt een haastklus te zijn geweest op alle fronten, met budgettaire en creatieve keuzes die allebei niet in het normale Efteling-straatje passen."







Rare testikels

Van Groningen uit eveneens kritiek op de grote Arcade waar bezoekers doorheen wandelen. "Ik vind die Arcade gewoon niet zo geslaagd. Ik vind die rare testikels die daar hangen boven de ingang heel raar, ik vind die plafondplaten lelijk, ik vind het een kale bedoening, ik vind het een tochtgat."



Het allerergste is volgens de presentator de achterkant van het hotel, waar bezoekers links en rechts kijken naar ruimtes achter de schermen "waar het wasgoed buiten staat te drogen". Rechts staat een onafgewerkte overkapping. "Wat is dat nou toch?" De Zeeuw: "Hier was of het geld op, of de tijd op, of allebei."



Ziekenhuislampen

Achter sommige ramen zijn kantoren of een opslag zichtbaar. De Zeeuw zag ook "witte felle ziekenhuislampen in de onderste gangen". "Dat kan niet", vult zijn collega aan. "Dat vind ik zó slecht!" Verder viel het hem op dat er weinig privacy is: voorbijgangers kijken zo de kamers in, zeker 's avonds.







"Er gaat natuurlijk binnen nu en een paar jaar een filmpje op Dumpert komen, of viral op TikTok, van een stelletje dat ligt te ketsen", aldus Van Groningen. "Dat gaat gebeuren. Ik weet niet of de Efteling dat erg vindt, misschien vinden ze het wel lekker, die gratis aandacht."



Kaal trappenhuis

Al met al vindt de criticus het eindresultaat "echt niet goed". De Zeeuw walgt van de lobby, ontworpen door het Amsterdams architectenbureau Heinzel de Vries. "Dit is echt treurig. Ik weet niet wat hier precies grand aan moet zijn, maar ik vind het een kaal trappenhuis van een backstage ziekenhuis."



Met elegantie heeft het weinig te maken, zegt de pretparkliefhebber. Hij ergert zich naar eigen zeggen aan de fletse en egale kleuren, de simpele stalen hekken en de simpele kantoordeuren. "Wat is dit? Dit is de lobby van je Grand Hotel! Dit is geen grandeur! Dit is een basisschool uit 1975."



Heel erg lelijk

De Zeeuw zag de gangen en vroeg zich af of hij er wel mocht komen. "Het zijn overal van die kale, simpele gangen. Is dit voor of achter de schermen? Het is ongelofelijk." Hij kan er niet over uit. "Oh my god!", verzucht hij. "Ik vind het heel erg lelijk." Van Groningen: "Ik vind het zó niet passen bij de Efteling. Ik snap niet hoe dít er doorheen kan komen."