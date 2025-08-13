Europa-Park Resort

Europa-Park plaagt de concurrentie: vliegtuigje boven Plopsaland Deutschland

VIDEO Europa-Park maakt reclame op een gewaagde plek. Bezoekers van Plopsaland Deutschland zagen gisteren een vliegtuigje met reclame voor het grootste pretpark van Duitsland voorbijkomen. Het reclamevliegtuig cirkelde een tijdlang rondjes boven Plopsaland.

De Duitse vestiging van de Plopsa Group veranderde onlangs van naam. Na 52 jaar is de term Holiday Park ingeruild voor Plopsaland Deutschland. Een filmpje van een bezoeker toont hoe de Europa-Park-reclame in beeld komt boven lanceerachtbaan Sky Scream.

Op de reclamesleep staat simpelweg "Europa-Park", zonder verdere aanprijzingen. Overigens was er eerder dit jaar ook sprake van luchtreclame voor Plopsa boven Europa-Park. Aan een speciaal ballonfestival deed een opvallende Plopsa-luchtballon mee.