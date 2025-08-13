Attractiepark Toverland

Ludieke vacature in Toverland: geen achtbanentester, maar een acht-banentester

Toverland zoekt een acht-banentester. En dat is dus niet iemand die achtbanen keurt: het Limburgse attractiepark is op zoek naar iemand die op één dag acht verschillende baantjes wil uitproberen. De ludieke vacature valt samen met International Rollercoaster Day op 16 augustus.

"Voelt jouw werk soms net als een achtbaan? Dan ken je Toverland nog niet!", staat in de beschrijving. Wie meedoet, krijgt de kans om even in de schoenen te staan van bijvoorbeeld horecamensen, achtbaanoperators, tuiniers of spelbegeleiders. "Je bent geen bezoeker meer, maar een échte Toverlander."

Toverland laat de acht-banentester in korte tijd acht verschillende functies uitproberen, om te zien welke afdeling het beste past. Voorbeelden zijn het ontvangen van gasten bij de entree, het opnemen en bereiden van bestellingen in de horeca, het begeleiden van bezoekers bij de attracties en sleutelen samen met techneuten.



Salaris

Toverland spreekt over "een unieke en tijdelijke kans". Wie daadwerkelijk in het park aan de slag gaat, kan rekenen op flexibele werkuren, een salaris volgens de dagrecreatie-cao en gratis toegang op vrije dagen.



"Als alles goed voelt van beide kanten, krijg je nog diezelfde dag een contract aangeboden op de afdeling van jouw keuze." Aanmelden kan online, via werkenbij.toverland.com.