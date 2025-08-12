Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Walibi Belgium

Drie minderjarigen hebben seks in Walibi-zwembad: begeleider ontslagen

Vandaag, 11.59 uur

Drie kinderen van 12 en 13 jaar hebben seks gehad in Aqualibi, het zwemparadijs van Walibi Belgium. Dat gebeurde begin vorig jaar tijdens een excursie van hun internaat. Toen een jongen het voorval opbiechtte aan zijn begeleider, ondernam de man geen actie. Wel stuurde hij ongepaste berichten aan de tieners.

Daarover bericht de Waalse nieuwssite Sudinfo. Het gaat om twee jongens en een meisje van het gemengde internaat in Andenne. De begeleider had de directie van het internaat moeten inschakelen, maar dat deed hij niet.

In plaats daarvan stuurde hij dezelfde avond expliciete berichten naar het betrokken meisje. Pas toen de begeleider een collega vertelde wat er gebeurd was, kwam de zaak aan het rollen. Superieuren werden ingelicht en men haalde de politie erbij.

Verboden
De seksuele handelingen vonden plaats in de kleedkamers van Aqualibi. In België is geslachtsgemeenschap verboden voor iedereen onder 14 jaar, ongeacht de omstandigheden. Het meisje liet weten dat ze "heel veel pijn" had.

Na een jaar procederen werd de begeleider in februari 2025 ontslagen, zonder recht op een uitkering. Hij ging echter in hoger beroep. De Belgische Raad van State zal zich de komende maanden over de situatie buigen.

Meer Walibi Belgium
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be