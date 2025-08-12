Walibi Belgium

Drie minderjarigen hebben seks in Walibi-zwembad: begeleider ontslagen

Drie kinderen van 12 en 13 jaar hebben seks gehad in Aqualibi, het zwemparadijs van Walibi Belgium. Dat gebeurde begin vorig jaar tijdens een excursie van hun internaat. Toen een jongen het voorval opbiechtte aan zijn begeleider, ondernam de man geen actie. Wel stuurde hij ongepaste berichten aan de tieners.

Daarover bericht de Waalse nieuwssite Sudinfo. Het gaat om twee jongens en een meisje van het gemengde internaat in Andenne. De begeleider had de directie van het internaat moeten inschakelen, maar dat deed hij niet.

In plaats daarvan stuurde hij dezelfde avond expliciete berichten naar het betrokken meisje. Pas toen de begeleider een collega vertelde wat er gebeurd was, kwam de zaak aan het rollen. Superieuren werden ingelicht en men haalde de politie erbij.



Verboden

De seksuele handelingen vonden plaats in de kleedkamers van Aqualibi. In België is geslachtsgemeenschap verboden voor iedereen onder 14 jaar, ongeacht de omstandigheden. Het meisje liet weten dat ze "heel veel pijn" had.



Na een jaar procederen werd de begeleider in februari 2025 ontslagen, zonder recht op een uitkering. Hij ging echter in hoger beroep. De Belgische Raad van State zal zich de komende maanden over de situatie buigen.