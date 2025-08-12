Efteling

Foto's: er lekt iets in de nieuwe Arcade van het Efteling Grand Hotel

FOTO'S In de nieuwe Arcade van het Efteling Grand Hotel lijkt sprake te zijn van een lekkage. Vanaf het plafond van de 9 meter hoge arcadeboog druppelt vanochtend water naar beneden. Om te voorkomen dat bezoekers nat worden, zijn er paaltjes met touwen neergezet.

Het is nog niet duidelijk wat het gedruppel veroorzaakt. De gigantische Arcade werd iets meer dan een week geleden officieel geopend. Bezoekers wandelen sindsdien onder de majestueuze poort door om van het Eiland van de Vijf Zintuigen naar de Pardoes Promenade te komen.

In de doorgang bevinden zich ook de ingangen van de souvenirwinkel Arcadeau en restaurant Brasserie 7. Boven de Arcade, op de derde verdieping van het hotel, bevinden zich hotelkamers.



Vertraging

De bouw van het Efteling Grand Hotel verliep niet zonder problemen. Het complex werd grotendeels opgetrokken uit prefab-onderdelen, die elders werden geproduceerd en op locatie in elkaar gezet. De aanpak moest tijd besparen, maar zorgde juist voor vertraging toen de betrokken leverancier Byldis in 2023 failliet ging.











