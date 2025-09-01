Efteling

Efteling-vlogger factcheckt negatieve recensies: zijn de klachten terecht?

VIDEO Zijn de online klachten van Efteling-bezoekers terecht of ongegrond? Met die vraag ging Efteling-vlogger Niels Kooyman op pad. Hij verzamelde een lange lijst van negatieve reviews over de Efteling op websites als Trustpilot, waar het attractiepark slechts een 2,6 scoort. Vervolgens liet de videomaker er een factcheck op los. Kloppen de beweringen of kletsen klagers uit hun nek?

In de video, die bijna twintig minuten duurt, gaat het onder meer over het moeten betalen van schade aan een gehuurd karretje, het weigeren van tickets, strenge regels voor gratis buttons en een lange wandeling naar de EHBO-post. Ook wordt gemopperd over vegan poffertjes, wafels die niet gaar zijn, plantaardige mayonaise en wisselende prijzen van latte macchiato.

De youtuber bekijkt per geval of er een kern van waarheid in zit. Er blijken ook een hoop onzinberichten tussen te staan, bijvoorbeeld over vermeende inversies in Villa Volta, ontbrekende wifi in de bootjes van De Vliegende Hollander en bezoekers die niet naast elkaar mogen zitten in de Python... omdat ze in de wachtrij voor single riders stonden.



Eén grote bende

Dergelijke klachten krijgen al snel het predicaat 'ongegrond'. Er zijn ook verhalen die wat Kooyman betreft wél terecht of plausibel zijn, zoals lange wachtrijen bij restaurant Kashba, smerige en stinkende toiletten en rookplekken vol met troep. "De rookzones zijn één grote bende", luidt de conclusie. En in de toiletruimte bij Station de Oost "komt de urinelucht je tegemoet".