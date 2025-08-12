Welkom!
DierenPark Amersfoort

Bezoeker redt kind uit het water in DierenPark Amersfoort

Vandaag, 12.45 uurBeeld: Michael Letsch e.a.

In DierenPark Amersfoort is maandagmiddag een kind in het water gevallen. Een meisje belandde in een vijver in de dierentuin. Vervolgens heeft een oplettende bezoeker het kind uit het water gehaald.

De EHBO en de hulpdiensten kwamen ter plaatse. Een opgeroepen traumahelikopter werd geannuleerd. Uiteindelijk is het meisje per ambulance naar het ziekenhuis gebracht, voor controle. Ze was volgens een voorlichtster van de dierentuin wel aanspreekbaar.

Het incident vond plaats bij een waterpartij naast een restaurant. Daar zwemmen koikarpers rond. De leeftijd van de drenkeling is niet bekendgemaakt. DierenPark Amersfoort zegt blij te zijn met de adequate reactie van de redder.

