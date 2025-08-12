Gardaland Resort

Gardaland schrapt leeftijdsgrens: Legoland-waterpark nu voor iedereen toegankelijk

FOTO'S Het Italiaanse attractiepark Gardaland schrapt een opvallende regel. Voorheen was zwemparadijs Legoland Water Park alleen toegankelijk voor kinderen en hun begeleiders. Deze zomer mogen op veler verzoek ook individuele volwassenen naar binnen om verkoeling te zoeken.

Sinds de opening in 2021 golden voor het Legoland Water Park strenge toegangsregels. Volwassenen waren de afgelopen jaren alleen welkom als begeleider van een kind, met een maximum van twee begeleiders per minderjarige. Het doel was "om de veiligheid en het plezier van de kleintjes te garanderen".

Nu wordt afgestapt van de leeftijdsbeperking. Het nieuwe beleid schrijft voor dat volwassenen en vriendengroepen ook een kijkje mogen nemen in het waterpark voor Lego-fans. Gardaland wil naar eigen zeggen "gastvrijer en toegankelijker" worden, zodat de ervaring met meer mensen gedeeld kan worden.



Herhaaldelijk

"Deze beslissing is het resultaat van verzoeken van onze bezoekers", zegt operationeel directeur Alessandra Zanoni. "Zij hebben herhaaldelijk hun wens geuit om het waterpark zonder leeftijdsbeperking te kunnen bezoeken." Kinderen tot 14 jaar moeten nog wel begeleid worden.



Het Legoland Water Park bestaat uit glijbanen, zwembaden, waterspeeltuinen en een Lego-miniatuurwereld, op een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Vooralsnog gaat het om het enige Lego-waterpark in Europa. Gardaland en Legoland zijn eigendom van dezelfde groep: Merlin Entertainments.











