Welkom!
Je maakt helaas gebruik van software die onze advertenties blokkeert.
Dankzij reclamebanners kan onze website blijven bestaan.
Help Looopings door je advertentieblocker op dit domein uit te schakelen.
De site is dan weer zichtbaar. Bedankt!
Gardaland Resort

Gardaland schrapt leeftijdsgrens: Legoland-waterpark nu voor iedereen toegankelijk

Vandaag, 15.29 uur

FOTO'S Het Italiaanse attractiepark Gardaland schrapt een opvallende regel. Voorheen was zwemparadijs Legoland Water Park alleen toegankelijk voor kinderen en hun begeleiders. Deze zomer mogen op veler verzoek ook individuele volwassenen naar binnen om verkoeling te zoeken.

Sinds de opening in 2021 golden voor het Legoland Water Park strenge toegangsregels. Volwassenen waren de afgelopen jaren alleen welkom als begeleider van een kind, met een maximum van twee begeleiders per minderjarige. Het doel was "om de veiligheid en het plezier van de kleintjes te garanderen".

Nu wordt afgestapt van de leeftijdsbeperking. Het nieuwe beleid schrijft voor dat volwassenen en vriendengroepen ook een kijkje mogen nemen in het waterpark voor Lego-fans. Gardaland wil naar eigen zeggen "gastvrijer en toegankelijker" worden, zodat de ervaring met meer mensen gedeeld kan worden.

Herhaaldelijk
"Deze beslissing is het resultaat van verzoeken van onze bezoekers", zegt operationeel directeur Alessandra Zanoni. "Zij hebben herhaaldelijk hun wens geuit om het waterpark zonder leeftijdsbeperking te kunnen bezoeken." Kinderen tot 14 jaar moeten nog wel begeleid worden.

Het Legoland Water Park bestaat uit glijbanen, zwembaden, waterspeeltuinen en een Lego-miniatuurwereld, op een oppervlakte van 15.000 vierkante meter. Vooralsnog gaat het om het enige Lego-waterpark in Europa. Gardaland en Legoland zijn eigendom van dezelfde groep: Merlin Entertainments.





Meer Gardaland Resort
Looopings op InstagramLooopings op Instagram
Looopings op FacebookLooopings op Facebook
Looopings verscheen eerder bij o.a.:
NOS NU.nl RTL Nieuws AD De Telegraaf de Volkskrant NRC Handelsblad EenVandaag Hart van Nederland Editie NL ANP NPO Radio 1 NPO Radio 2 NPO 3FM VPRO Gids BNR Nieuwsradio Tweakers Radio 538 Radio 10 Omroep Brabant L1 Nieuws Omroep Flevoland Omroep West Omroep Gelderland RTV Oost RTV Drenthe Dagblad van het Noorden De Limburger de Gelderlander de Stentor Tubantia BD ED BN DeStem Het Laatste Nieuws Het Nieuwsblad De Morgen Gazet van Antwerpen Het Belang van Limburg Sudinfo.be