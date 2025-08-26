PortAventura World

Documentaire onthult verhaal achter iconische achtbaan Dragon Khan in PortAventura

VIDEO De iconische achtbaan Dragon Khan in PortAventura World heeft een eigen documentaire gekregen, gemaakt door fans. Geïnteresseerden kunnen de bijna twee uur durende film Dragon Khan: Símbolo de una Aventura sinds afgelopen week bekijken op YouTube. Het project werd opgezet door YouTube-kanaal Parque a Parque.

De documentaire belicht de geschiedenis van Dragon Khan, die bij de opening van PortAventura Park in 1995 internationale records brak met acht inversies en één van de hoogste loopings ter wereld. Naast de bouw en het ontwerp komen ook onderhoud en dagelijkse werking aan bod.

Er zijn interviews met prominente namen uit de industrie, waaronder Walter Bolliger van achtbaanbouwer Bolliger & Mabillard, ontwerper John Wardley en PortAventura-directeur Fernando Aldecoa. De makers filmden op locaties in Spanje, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk. Ze konden beschikken over nooit eerder vertoond archiefmateriaal en amateurbeelden uit de beginjaren van het park.



Cultureel erfgoed

Volgens de initiatiefnemers draait de documentaire niet alleen om het technische verhaal, maar ook om de emotionele waarde van de attractie. Ze benadrukken dat Dragon Khan niet zomaar een achtbaan is: voor veel Spanjaarden vormt de attractie een stuk cultureel erfgoed.



Dragon Khan is een looping coaster van dezelfde fabrikant als Baron 1898 in de Efteling en Fenix in Toverland. De baan is bijna 1270 meter lang en 45 meter hoog, met een afdaling van 49 meter. Treinen behalen een topsnelheid van ruim 100 kilometer per uur. Tot 2012 was de achtbaan hét icoon van PortAventura. Toen kreeg de attractie gezelschap van de 76 meter hoge hyper coaster Shambhala.