Kermis

3-jarig kind verliest vinger in draaimolen op Franse kermis

In het Franse plaatsje Satillieu is een 3-jarig jongetje ernstig gewond geraakt bij een ongeluk met een draaimolen. Tijdens een rit op het jaarlijkse dorpsfeest in het departement Ardèche raakte het kind een vinger kwijt.

Het incident vond plaats op 2 augustus, rond 18.45 uur. Volgens de eerste bevindingen van de politie kwam de vinger van het kind vermoedelijk vast te zitten in een onderdeel van de attractie, waarna deze volledig werd afgesneden.

Het jongetje werd met spoed overgebracht naar het kinderziekenhuis in Lyon, waar hij direct werd geopereerd. Het Openbaar Ministerie opende een onderzoek naar "onopzettelijke verwondingen door het niet naleven van de zorgplicht of veiligheidsplicht".



Verzegeld

Daarbij wordt gekeken of het ongeval te wijten is aan een technisch defect of andere tekortkoming aan de attractie. De draaimolen is op verzoek van justitie verzegeld. Er wordt een technisch deskundigenonderzoek uitgevoerd om mogelijke verantwoordelijkheden vast te stellen.



De resultaten daarvan moeten duidelijk maken of de exploitant of andere betrokkenen aansprakelijk kunnen worden gesteld. Satillieu is een klein dorp in het zuidoosten van Frankrijk. Over de huidige toestand van het slachtoffer is niets bekendgemaakt.