Gröna Lunds Tivoli

Pretparkbezoekers betrapt op seks in attractie: koppel weigert te stoppen

In een Zweeds pretpark is deze maand een stel betrapt tijdens seks in een attractie. Dat gebeurde bij de Kärlekstunneln, beter bekend als de Tunnel of Love, in attractiepark Gröna Lund. Medewerkers zagen de intimiteiten via bewakingscamera's en riepen het koppel via luidsprekers op om te stoppen. De man en vrouw weigerden dat echter.

Daarop werd de beveiliging ingeschakeld en kort daarna ook de politie. Volgens de politie gaat het om een koppel van in de veertig. De twee zijn ter plaatse aangehouden en verhoord. Het duo wordt verdacht van schennis van de eerbaarheid. Bezoekers en personeel zouden ongewild getuige zijn geweest van de handelingen.

De Kärlekstunneln bestaat al sinds 1936 en wordt door het park omschreven als een sprookjesachtige rit voor het hele gezin, waar gasten "elkaars hand kunnen vasthouden en misschien stiekem zoenen". Tijdens de vaartocht wordt een actiefoto gemaakt.



Besloten omgeving

Het incident van zondag ging volgens het park "veel te ver". "Hoeveel je ook van elkaar houdt, sommige dingen horen thuis in een meer besloten omgeving", zegt een woordvoerster erover.



Het is overigens niet de eerste keer dat er dit jaar ongewenst gedrag in de attractie plaatsvond. Volgens Gröna Lund zijn er deze zomer meerdere soortgelijke incidenten geweest, al was de politie daarbij niet eerder nodig.



Extra maatregelen

Aangezien luidsprekers en camera's blijkbaar niet voldoende waren, heeft het park na het voorval extra maatregelen genomen. Voortaan kan het licht in de tunnel worden ingeschakeld als waarschuwing, waarna indien nodig extra personeel of de politie wordt opgeroepen.



