Diergaarde Blijdorp - Rotterdam Zoo

Bezoekers Blijdorp staan deze zomer in de rij voor een leeg verblijf

In Diergaarde Blijdorp staan bezoekers deze zomer in de rij voor een verblijf waar geen enkel dier te vinden is. Op zaterdagen in augustus krijgt het publiek toegang tot de voormalige vleermuisgrot van de Rotterdamse dierentuin, onder begeleiding. Aanwezigen kunnen lang turen, maar dieren zullen ze er niet aantreffen.

Die zijn namelijk al jarenlang verdwenen. Blijdorp heeft plannen om de grot te transformeren tot een verblijf voor tonkinlangoeren en plompe lori's: apen en halfapen. Voor de werkzaamheden wordt momenteel geld ingezameld in samenwerking met de vereniging Vrienden van Blijdorp.

Dezelfde vereniging regelt de rondleidingen op de zogeheten Zoomeravonden in de zomervakantie. Het initiatief blijkt populair: afgelopen weekend stonden er wachtrijen, weet de website ZooFlits. Geïnteresseerden worden in kleine groepen rondgeleid door vrijwilligers.



Geen kosten

Daar zijn geen extra kosten aan verbonden. De resterende drie Zoomeravonden vinden plaats op zaterdag 16, zaterdag 23 en zaterdag 30 augustus. Blijdorp blijft dan geopend tot 21.00 uur. De tours in de grot staan tussen 17.00 en 20.00 uur op de planning.



